03 февраля 2022, 15:52
«Это было время катастрофы». Большое интервью с Виктором Степановым
Первый избранный глава Карелии — о детстве, пути в политику, бремени власти и проблемах нашего региона
27 января исполнилось 75 лет Виктору Степанову — почетному гражданину РК, первому избранному главе Карелии, одному из самых опытных и уважаемых карельских политиков.
Телеканал «Ника Плюс» представляет большое интервью с человеком, который возглавлял наш регион в очень непростое время и, несомненно, стал частью его истории.