«Это было время катастрофы». Большое интервью с Виктором Степановым

27 января исполнилось 75 лет Виктору Степанову — почетному гражданину РК, первому избранному главе Карелии, одному из самых опытных и уважаемых карельских политиков.

Телеканал «Ника Плюс» представляет большое интервью с человеком, который возглавлял наш регион в очень непростое время и, несомненно, стал частью его истории.