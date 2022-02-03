03 февраля 2022, 15:52
Политика

«Это было время катастрофы». Большое интервью с Виктором Степановым

Первый избранный глава Карелии — о детстве, пути в политику, бремени власти и проблемах нашего региона

27 января исполнилось 75 лет Виктору Степанову — почетному гражданину РК, первому избранному главе Карелии, одному из самых опытных и уважаемых карельских политиков.

Телеканал «Ника Плюс» представляет большое интервью с человеком, который возглавлял наш регион в очень непростое время и, несомненно, стал частью его истории.  

Ранее в этом сюжете:

Паули Ринне о Национальном театре и национальном вопросе
подробнее...
Карельский художник предложил необычную версию разгадки тайны Сампо
подробнее...
Паули Ринне: «Я с детства мечтал стать археологом. Но стал актером»
подробнее...
«Мой отец лежит в Красном Бору, расстрелянный 28 сентября 1938 года»
подробнее...
Профессор Шишкин об экономике, коронавирусе и вертикали власти
подробнее...
Год назад не стало литературоведа и педагога Владимира Крылова
подробнее...
«Образование - это поле, на котором нашу страну будут приканчивать...»
подробнее...
«Свой первый фотоаппарат я сломал в три года» (Видео)
подробнее...
Предприниматель поневоле. Альтер эго Павла Васильева (Видео)
подробнее...
«Чтобы стать журналистом, мне пришлось захватить рыбозавод» (Видео)
подробнее...
«Я, конечно, на всю голову «ку-ку»: Наталья Ермолина и её клуб (Видео)
подробнее...
Гапанович и его зайцы (Видео)
подробнее...
Обсудить
Метки: 
Ника плюс
новости Карелии
новости петрозаводска
Девяностые
история карелии
интервью
Виктор Степанов
виктор николаевич степанов
карельское телевидение
тв карелии