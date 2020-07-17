Профессор Шишкин об экономике, коронавирусе и вертикали власти

В 90-х профессор Анатолий Шишкин стал инициатором концепции социально-экономического развития Республики Карелия до 2010 года. По словам ученого, благодаря этому стратегическому документу в карельской экономике наметилась положительная динамика, однако в начале "нулевых" что-то пошло не так... В интервью телеканалу "Ника Плюс" Анатолий Шишкин подробно рассказывает, что именно