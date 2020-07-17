Карелия закрылась для новых трудовых мигрантов

До 31 декабря 2020 г. в Карелии приостановлена выдача иностранным гражданам патентов на трудовую деятельность, сообщает правительство республики.

На основании обращения Артура Парфенчикова МВД РФ принято решение о приостановлении с 19 июля до 31 декабря 2020 г. выдачи на территории Карелии патентов на осуществление трудовой деятельности иностранным гражданам, въехавшим в Российскую Федерацию с 16 июня 2020 г.

Принятие такого решения обусловлено обострением ситуации на рынке труда Республики Карелия в условиях реализации мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции и направлено на поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов с учетом содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации.

На основании принятого МВД России решения в период с 19 июля по 31 декабря 2020 года иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию с 16 июня 2020 года, не смогут оформить патент на трудовую деятельность в Карелии. Министерство внутренних дел по Республике Карелия 19 июля прекратит прием заявлений о выдаче патентов.

На иностранных граждан, въехавших в Российскую Федерацию до 16 июня 2020 года, данное ограничение не распространяется.

Все ранее выданные Министерством внутренних дел по Республике Карелия иностранным гражданам патенты на трудовую деятельность продолжают действовать в течение срока, на который они были выданы при условии своевременной уплаты налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.

Напоминаем, что с 7 июля 2020 года иностранные граждане имеют возможность обратиться за переоформлением патента неограниченное количество раз. С заявлением о переоформлении патента необходимо обратиться не позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия выданного патента.

В связи с действием ограничительных мер в период до 15 сентября 2020 года заявления о выдаче (продлении, переоформлении) патента принимаются без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и заявленной цели визита.