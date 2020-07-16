Родителям не нужно оформлять СНИЛС на детей, родившихся после 15 июля

ПФР сообщает, что приступил к проактивному оформлению СНИЛС на детей. Это означает, что родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется.

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета будет оформлен автоматически и выслан в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

“Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме”,

- отметил Председатель Правления ПФР Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале госуслуг. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.