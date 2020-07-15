Жители некоторых районов Карелии смогут бесплатно получить землю

В соответствии с поручением вице-премьера РФ Юрия Трутнева подготовлен законопроект, который позволит россиянам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

Изначально с такой инициативой выступили власти ряда арктических регионов.

«Опыт распространения упрощённого механизма получения земли на Дальнем Востоке показал его простоту, эффективность и востребованность. Дальневосточники берут землю, чтобы строить жильё и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий – соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов»

– прокомментировал ситуацию вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

По сведениям арктических региональных властей, в условиях ограничительных мер, направленных на сдерживание коронавирусной инфекции, у городского населения значительно вырос спрос на загородные земельные участки и индивидуальные жилые дома. Также актуальность упрощения системы предоставления земли возрастает, считают в арктических регионах, так как до конца лета ожидается вступление в силу законов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике. Это даст стимул местному населению заняться бизнесом на своем земельном участке. В итоге Правительство России, принимая во внимание информацию об обращениях, поддержало просьбу регионов, дав поручение подготовить соответствующий законопроект.

«Распространение механизма, который успешно показал себя на Дальнем Востоке, упрощенного и безвозмездного предоставления земельных участков на Арктическую зону будет очень долгожданной мерой для Мурманской области. В последние годы у нас существенно выросли объемы индивидуального жилищного строительства, многие северяне стремятся строить частные дома. Это точно послужит фактором привлечения новых жителей в Арктику, в том числе и для ведения малого бизнеса. Особенно, если учесть «арктические льготы» для бизнеса и беспрецедентное снижение налоговых ставок для представителей малого и среднего предпринимательства на три года, которые мы приняли в этом году на региональном уровне. Мы поддерживаем эту инициативу»,

– сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, что в Карелии к Арктике относятся не только Лоухский, Кемский и Беломорский районы, но и в Костомукша с Калевальским и Сегежским районами. Последние три северные территории были дополнительно включены в Арктическую зону.