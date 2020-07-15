Отремонтирован проблемный участок дороги Пудож-Каргополь

По заверениям строителей, теперь шестикилометровому участку непростой дороги из Карелии в Архангельск не страшны проливные дожди, он стал всесезонным, сообщает телекомпания «Поморье».

Данный отрезок дороги, соединяющей Карелию с Архангельском, всегда был проблемным, особенно по весне. Теперь, весь участок ремонта укрепили и сделали выше. Уложили новые водопропускные трубы – они защитят от дождей и талых вод. Смонтировали необходимую дорожную инфраструктуру.

По словам Дмитрия Фадеева, прораба подрядной организации, проблема этой дороги в том, что она отсыпана известняковым материалом и во время дождей насыщается водой, делая проезд проблематичным. В межсезонье земля, в буквальном смысле, превращалась в кашу. Ремонт здесь был абсолютно необходим.

Дорога, соединяющая три федеральные трассы – стратегического значения. Интенсивность движения – до 800 автомобилей в сутки, а с приведением ее в достойное состояние, может увеличится, так как многие автомобилисты сегодня вынуждены выбирать объездные маршруты, например, через Вологду.

Работы проводят в рамках национального проекта.

В Архангельской области дорога Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож проходит по трем районам: Каргопольскому, Няндомскому и Вельскому. Ремонт начался в каждом. Из 285 километров в порядок приводят более семидесяти.

"В этом году погодные условия позволили нам гораздо раньше выйти на объекты. В том числе позволили и проведенные заранее торги по объектам БКАД -2020. Ну и, соответственно, по итогам первого полугодия мы идем с хорошим опережением графика. То есть на 1 июля 2020 года выполнение у нас составило 140 процентов от запланированных объемов",

- сказал Игорь Пинаев, директор дорожного агентства «Архангельскавтодор»

Завершить работы дорожники обещают до конца июля. На данный момент ведутся работы по планировке откосов и полосы отводов.