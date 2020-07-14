Путин подписал закон о льготах для бизнеса в Арктике

Согласно закону «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», резидентам предоставляются льготы по федеральным, региональным и местным налогам, для них вводятся пониженные тарифы страховых взносов, сообщают «Известия».

Также правительство может устанавливать иные меры поддержки резидентов, в том числе предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам и на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов.

Резидентом может быть как компания, так и индивидуальный предприниматель, который намерен реализовать инвестиционный проект или если указанные в заявке на соглашение виды деятельности являются для юрлица новыми. Для резидентов сокращается срок проведения плановых проверок, а в Арктической зоне применяются процедуры свободной таможенной зоны.

Налогоплательщик, который получил статус резидента Арктической зоны РФ, имеет право на уменьшение суммы налога, исчисленного при добыче таких полезных ископаемых, как товарные руды, горючие сланцы, черные, цветные и редкие металлы, различные виды неметаллического сырья, алмазы при условии, что добыча велась на новом участке недр.

Помимо этого, ставка по налогу на прибыль в части перечисления в федеральный бюджет обнуляется и применяется по аналогии с портом Владивосток. Для резидентов Арктической зоны льготный период составляет 10 лет.

В Карелии к территориям Крайнего Севера относятся город Костомукша, а также Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский районы.