Парламентарии продолжат мониторинг качества питания в школах Карелии

Депутаты Законодательного Собрания Карелии проведут мониторинг качества бесплатного горячего питания для учеников начальной школы.



Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович на совещании с председателем Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галиной Гореликовой обсудили вопрос обеспечения горячим питанием учащихся 1-4 классов.

На сегодняшний день ученики начальной школы в Карелии получают бесплатное горячее питание, жалоб практически нет. Тем не менее депутаты Законодательного Собрания продолжат контрольные мероприятия, будут выезжать в школы, проверять качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков. Также нам важна обратная связь от родителей, детей, педагогов,

- отметил Элиссан Шандалович.



По словам Галины Гореликовой, итоги мониторинга будут подведены на заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике с участием Министерства образования и спорта Карелии.