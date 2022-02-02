02 февраля 2022, 11:49
Политика

Парламентарии продолжат мониторинг качества питания в школах Карелии

Элиссан Шандалович провел совещание с председателем Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галиной Гореликовой

Депутаты Законодательного Собрания Карелии проведут мониторинг качества бесплатного горячего питания для учеников начальной школы.

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович на  совещании с председателем Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галиной Гореликовой обсудили вопрос обеспечения горячим питанием учащихся 1-4 классов.

На сегодняшний день ученики начальной школы в Карелии получают бесплатное горячее питание, жалоб практически нет. Тем не менее депутаты Законодательного Собрания продолжат контрольные мероприятия, будут выезжать в школы, проверять качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков. Также нам важна обратная связь от родителей, детей, педагогов,

- отметил Элиссан Шандалович.

По словам Галины Гореликовой, итоги мониторинга будут подведены на заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике с участием Министерства образования и спорта Карелии.

 

 

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Метки: 
ЗС
Питание в школах Петрозаводска
Бесплатное горячее питание для начальной школы
Депутаты Законодательного собрания Карелии
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Галина Гореликова
мониторинг качества бесплатного горячего питания