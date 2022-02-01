Пять миллионов на «оказание услуг»

Текст: Валерий Поташов

В административном здании на улице Андропова в Петрозаводске, где располагаются республиканские министерства экономического развития и природных ресурсов, появился новый юридический адрес. Со Старого Нового года в этом памятнике советского неоклассицизма обосновалась автономная некоммерческая организация «Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия», на создание которой республиканские власти выделили ни много, ни мало 5 миллионов рублей. Как следует из записи о регистрации юридического лица, генеральным директором центра является гражданин Финляндии Алекси Раумо.

В Петрозаводске его еще помнят как Алексея Раумо, выпускника 17-й школы, в которой учились многие нынешние республиканские руководители и депутаты. В 90-е годы Алексей переехал в Финляндию, где получил финский паспорт на имя Aleksi Raumo. В правительственном издании «Республика», где гражданин Европейского Союза стал вести свою колонку, его до недавнего времени представляли как «спецкорреспондента газеты «Новости Хельсинки». Но финские журналисты, к которым мы обратились, и название этой хельсинкской газеты, и имя ее «спецкорреспондента» услышали впервые.

Интересно, что на сайте «Новости Хельсинки», который оказался единственным обнаруженным в Интернете изданием с таким наименованием, нельзя найти ни одного материала за авторством Алекси Раумо. А последняя публикация, которая там вышла, датирована 14 января 2022 года и завершается довольно странным текстом, выделенным жирным шрифтом:

«Уважаемые читатели! Финские фашисты не ограничились закрытием счетов нашего независимого СМИ и отобрали у нас офис и единственное жилье. Но мы по-прежнему продолжаем печатать наши статьи и готовим к печати книгу «Постгуманизм». Реквизиты для финансовой поддержки сообщим, как только откроем счет».

Сам же господин Раумо, как выяснилось, десять лет назад пытался заниматься в Финляндии политикой. В 2012 году он участвовал в муниципальных выборах от правоцентристской Коалиционной партии, но депутатского мандата так и не получил. Потом будущий гендиректор «Центра привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия» засветился в рекламном ролике финской строительной компании Skanska, где Алекси Раумо рассказал, что его жена служит дипломатом, и ей довольно много приходится летать на самолетах, поэтому их семье удобно проживать в районе Вантаа, неподалеку от аэропорта. К портрету руководителя новой некоммерческой организации Карелии можно добавить и то, что в прошлом году господин Раумо выступил учредителем фирмы ECO Profi OY, которая является агентом на рынке строительных и пиломатериалов.

Однако чем же собирается заниматься «Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия», финансировать который будут карельские налогоплательщики? Основным видом его деятельности, занесенным в Единый государственный реестр юридических лиц, указано «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Но такая же запись включена в регистрационные документы другой организации, созданной республиканскими властями для привлечения инвестиций – акционерного общества «Корпорация развития Республики Карелия». А в 2019 году в корпорации даже был создан Центр по развитию инвестиционной деятельности, которому была выделена субсидия из республиканского бюджета в размере 10,5 миллиона рублей.

Если обратиться к отчету центра, размещенному на сайте корпорации, можно обнаружить довольно любопытную фразу:

«Для привлечения иностранных инвесторов деятельность осуществляется через представителя корпорации в Финляндии, который обеспечивает информирование зарубежных партнеров, организацию переговоров и подписание инвестиционных соглашений».

То есть у корпорации еще в 2019 году был своей представитель в Финляндии, который занимался «привлечением иностранных инвесторов». Зачем же тогда республиканским властям понадобилось создавать для этого автономную некоммерческую организацию, которой потребовалось еще 5 миллионов рублей из карельской казны?

Наверное, ответом на этот вопрос может служить постановление правительства Карелии от 28 января 2022 года, которое утвердило порядок определения объема и предоставления субсидии АНО «Центр привлечения иностранных инвестиций в РК» на осуществление расходов по его содержанию. Согласно этому постановлению, в эти расходы включены оплата труда работников центра, их затраты на почтовую, сотовую связь и Интернет, создание и поддержку своего сайта, аренда помещений и коммунальные услуги, командировочные расходы, приобретение офисной мебели и компьютерной техники, организация республиканских, межрегиональных и международных мероприятий для «поиска и привлечения иностранных инвесторов», включая затраты на оплату переводчиков и так далее. Но самое интересное заключается в том, что результатом всех этих вложений является… «оказание услуг по привлечению иностранных инвестиций в Республику Карелия», то есть без какого-либо конкретного результата.

Как говорится в правительственном постановлении, показателями оказанных услуг станут «количество мероприятий, на которых будет представлен экономический потенциал и инвестиционная привлекательность Республики Карелия; количество заключенных соглашений/протоколов между органами исполнительной власти Республики Карелия и иностранными инвесторами о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия и количество опубликованных информационных материалов, раскрывающих экономический, инвестиционный и туристический потенциал Республики Карелия, в средствах массовой информации». В общем, если отбросить соглашения и протоколы о намерениях, то вся работа «Центра по привлечению иностранных инвестиций в РК» будет заключаться в организации презентационных мероприятий и пиаре. Но не слишком ли расточительно тратить на это миллионы бюджетных рублей?