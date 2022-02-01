Чиновники хотят защитить Воттоваару от устраивающих фуршеты туристов

На совещании по проблемам Муезерского района много времени уделили обсуждению будущего горы Воттоваара, где в этом году планируется создать инфраструктуру, связанную с охраной ландшафтного памятника.

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович сообщил, что Воттоваару ежегодно посещает 10 тысяч туристов, из которых только 2 тысячи человек относятся к, так называемым, организованным, то есть тем, кто приезжает через турфирмы. По словам Карпиловича, туристы разбивают вокруг горы стихийные палаточные лагеря, устраивают свалки мусора.

Глава региона Артур Парфенчиков потребовал от министра рассказать о конкретных шагах по обустройству особо охраняемой природной территории (ООПТ).

«Это комплексная задача и для решения этой комплексной задачи, абсолютно уверен, что необходимо единую концепцию создать»,

- сказал Карпилович.

Подобная бюрократическая уловка вызвала нескрываемое раздражение губернатора. Он сказал, что необходимо создать визит-центр в поселке Суккозеро, приобрести транспорт, который будет возить туристов по лесной дороге к горе Воттоваара, сделать смету на ремонт мостов и участков дороги на пути к природному памятнику, построить кордон у подножия горы.

По мнению Парфенчикова, обсуждать больше нечего, нужно приступать к выполнению конкретных мероприятий. Глава республики отметил, что задача государства сохранить памятник природы, чтобы «никаких палаток на горе, костров, никаких фуршетов и тому подобное».

Карпилович сказал, что в 2022 году необходимо выделить дополнительно 34,8 миллиона рублей. Из них 3 миллиона рублей будет истрачено на приобретение автотранспорта, 5 миллионов рублей пойдет на строительство кордона для инспекторского состава ООПТ, 1 миллион рублей хотят истратить на обустройство входной зоны.

К тому же предполагается расширить штат дирекции ООПТ регионального значения на 10 человек. Вопрос о выделении дополнительных средств поставят перед депутатами парламента на февральской сессии. Парфенчиков потребовал, чтобы к 1 марта ему предоставили эскиз будущего визит-центра и определили место, где он будет стоять. (фото wiki-karelia.ru)