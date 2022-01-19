Аукционы по продаже земель вблизи Воттоваары отменены

Аукционы по продаже земельных участков вблизи горы Воттоваара в Муезерском районе отменены. Об этом сегодня сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

«Еще раз напомню, мы исключаем какие-либо планы по передаче горы в частные руки, – сказал руководитель региона Артур Парфенчиков. - Новая концепция развития Воттоваары будет сформирована и предложена в ближайшее время».

Для сохранения уникальной экосистемы «Воттоваара» власти планируют увеличить площадь охраняемой территории на три километра, добавили в ведомстве. Это позволит участкам, расположенным около горы, добиться статуса охраняемой территории и защитит их от антропогенного вмешательства. Министерство и КарНЦ Ран решают этот вопрос.

Также будет сформировано подразделение БПРУ РК «Дирекция ООПТ», которое займется концепцией развития Воттоваары и прилегающих территорий. В министерстве сообщили, что рассматривается вопрос о подъезде к горе, создании входной зоны, эко-маршрутов, смотровых площадок, информационных щитов и табличек с правилами поведения. На территории Гимольского или Суккозерского поселений планируют построить визит-центр «Воттоваара».

Ранее природный комплекс был объявлен ландшафтным памятником природы. (фото vk.com)