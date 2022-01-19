Путин не стал окунаться в прорубь на Крещание

Владимир Путин в этом году не участвовал в купаниях на Крещение из-за ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Спикер Кремля отметил, что представители церкви не рекомендовали окунаться в прорубь в условиях пандемии коронавируса. Поэтому глава государства принял решение прислушаться к совету, уточнил Песков.

Напомним, крещенские купания 19 января проходят в трех районах Карелии. В Петрозаводске в этом году официальных купаний нет. Фото ria.ru