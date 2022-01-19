Объявлены цены на билеты на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

УЕФА согласовал цены на билеты на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Так, билеты первой категории будут стоить 690 евро (около 60 тысяч рублей). Вторая категория обойдется в 490 евро (около 43 тысячи рублей). Самый дорогой вариант в зону хоспиталити с включенными напитками и едой стоит 1390 евро (около 120 тысяч рублей). Самый дешевый - третья категория за 90 евро (почти 8 тысяч рублей).

Финал Лиги чемпионов пройдет в Северной столице 28 мая. Фото pixabay.com/jarmoluk