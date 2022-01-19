Школьник умер на уроке физкультуры в Челябинской области

В Челябинской области на уроке физкультуры умер подросток. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия случилась сегодня в городе Копейск. 16-летнему школьнику стало плохо на уроке, он скончался. Следов криминального характера смерти следователи не обнаружили.

По факту трагедии проводится проверка. Специалистам предстоит определить причину смерти ребенка. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото pixabay.com/geralt