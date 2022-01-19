Более 33 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 18 января

За последние сутки в России выявлены 33 899 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 698 человек, выписаны - 22 920. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 8795 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 4382, в Ленинградской области - 329, в Архангельской области - 276, в Вологодской области - 170, в Мурманской области - 147.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 10 899 411 раз. Скончались 323 376 человек.

Напомним, в Карелии 18 января Covid-19 выявлен у 335 человек. Фото pixabay.com/fernandozhiminaicela