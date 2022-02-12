Массовая «Лыжня России» собрала в Карелии около семи тысяч участников

Сотни человек встали в субботу, 12 февраля, на лыжи. Массовая гонка «Лыжня России» собрала в Карелии около семи тысяч участников, в Петрозаводске на Курган пришли более трех тысяч человек.

Лыжники соревновались на дистанциях в 5 км и 10 км. Лучшими в своих возрастных категориях стали: Анна Корякова, Егор Демачев, Надежда Новикова и Климентий Агалаков. Дети участвовали в забегах на 500 метров и 3300 метров.

Самой юной участницей зимнего праздника спорта стала двухлетняя Александра Антонова, а самым опытным – 85-летний Николай Луккоев, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия». Еще 30 человек сдали нормативы по лыжным гонкам комплекса ГТО.





Победителям вручили кубки, дипломы и медали, также участники получили шапочки с символикой гонки и сертификаты. (фото vk.com)