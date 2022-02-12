Российские лыжницы взяли золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжницы завоевали золотую награду на эстафете в Пекине. В составе команды выступали лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Первые два этапа спортсменки прошли классическим стилем, последние - свободным, сообщает РИА Новости.

Национальная женская сборная преодолела дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми на эстафете стали немки, а третьими – шведки.

Это третье золото в копилке сборной России на Олимпиаде-2022. На счету команды четыре серебряных и шесть бронзовых медалей - всего 13 наград. (фото sport-express.ru, AFP)