Три трамплина для лыжников собираются построить в Петрозаводске

Глава республики рассказал об успехах летающих лыжников из Сортавалы на соревнованиях в Ленобласти и сообщил о планах построить несколько трамплинов в Петрозаводске.

На всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина «Кавголовские игры» сортавальские спортсмены завоевали золотые и серебряные награды. Первое место у Егора Зайцева, трамплин К-28, второе – у Артема Богданова, трамплин К-40, сообщил Артур Парфенчиков.

В планах властей построить в карельской столице три трамплина - 20,40 и 60 м. По словам губернатора, трамплинов высотой 50-60 м достаточно для подготовки молодых спортсменов олимпийского резерва.

Он также напомнил, что в 2019 году в парке Ваккосалми в Сортавале появился 25-метровый трамплин рядом с 5- и 10-метровыми. В планах построить еще 50-метровый трамплин. С его появлением в Северном Приладожье можно будет проводить юношеские и молодежные соревнования любого уровня. Проектно-сметная документация уже разработана. Парфенчиков ожидает, что весной будет готово заключение госэкспертизы. (видео паблик «Весь Петрозаводск»)