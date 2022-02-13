Россияне выиграли золото в эстафете по лыжным гонкам на Олимпиаде

Четверка лыжников принесла России еще одно золото на Олимпийских играх в Пекине. 13 февраля завершилась мужская эстафета по лыжным гонкам 4х10 км.

За национальную команду выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Устюгов бежал эстафету последним. Он сумел оторваться от соперников на одну минуту. Первые два этапа спортсмены прошли классическим стилем, последние два - свободным. Российская сборная финишировала первой с результатом 1 час 54 минут 50,7 секунды. Это четвертое золото Олимпиады в копилке сборной и первое золото россиян в этой дисциплине за 42 года. Ранее мужской сборной Советского союза удавалось победить в олимпийской эстафете в 1980 году.

Настоящая борьба разворачивалась в последние минуты Олимпиады за второе место между спортсменами сборной Норвегии и Франции. Вторым финишировали норвежцы, бронзовая награда у команды Франции. (скриншот)