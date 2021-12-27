Новый спортивный кластер в Петрозаводске хотят огородить забором

Текст и фото: Антонина Кябелева

Поводом для очередного всплеска общественного возмущения в карельской столице стала информация с сайта госзакупок. Петрозаводчане с удивлением узнали, что власть планирует проложить у спорткомплекса «Курган» асфальтированную автомобильную дорогу протяженностью 1,5 километра, которая протянется от Лесного проспекта до ветлечебницы. В том месте, где сейчас проходит так называемая «Зеленая тропа», построенная для велосипедистов и пеших прогулок.

С общественностью никто подобными планами не делился, поэтому реакция горожан была предсказуемо негативная.

27 декабря планерку в петрозаводской администрации решили провести в форме общественного обсуждения планов, связанных с будущим нового спортивного кластера. Петрозаводчане узнали, что автомобильная дорога в рекреационной зоне – это еще полбеды. Горожанам была представлена подробная информация о том, как власть видит создание кластера для развития зимних видов спорта на Кургане.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский считает, что власть явно недорабатывает в плане информирования граждан о социально значимых проектах.

«Концепция уже не скажу, что мхом поросла, но она уже все-таки прошла какое-то общественное обсуждение достаточно давно, и все уже успели про нее забыть»,

- заметил Любарский.

Петрозаводчанка Анастасия Неровная возразила градоначальнику:

«На самом деле концепция развития этого кластера не была общественности представлена еще ни разу!»

По ее словам, добыть концепцию, на разработку которой было истрачено 4 миллиона рублей, оказалось не так просто. Фактически на планерке в мэрии горожане впервые услышали от представителей власти о грандиозном проекте, который существенно изменит рекреационную зону в районе Кургана.

Первый заместитель министра образования Карелии Антон Чивин сообщил, что на создание кластера для развития зимних видов спорта в Петрозаводске из федерального бюджета предусмотрено выделение 1 миллиарда рублей.

«Концепция была разработана. Она включает в себя девять этапов на общую сумму 7,8 миллиарда рублей»,

- добавил заместитель министра.

Концепция предполагает строительство современного лыжно-биатлонного комплекса, совмещенного с действующими лыжными трассами Кургана, трамплинов, конькобежных дорожек, гостиницы, медицинского восстановительного центра, футбольного манежа. Будет создана необходимая коммунальная инфраструктура, включая подведение природного газа и водопроводных сетей. По словам Чивина, в будущем здесь планируется проведение всероссийских и международных соревнований.

В рамках первого этапа предполагается строительство лыжно-биатлонного комплекса на Кургане. Чивин отметил, что уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации будущего комплекса. Планируется соединить лыжные трассы на Кургане с трассами «Фонтаны».

Для организации спортивных мероприятий запланировано строительство автодороги к биатлонному комплексу и футбольному манежу. Антон Чивин сообщил, что единственный вариант, где можно проложить дорогу, это район «Зеленой тропы».

«Дорога предполагается для проезда специализированного транспорта до объектов спорта»,

- утверждает первый заместитель министра.

По его словам, не идет речи о том, чтобы по рекреационной зоне проложить дорогу для проезда к очередному строящемуся микрорайону.

«Объекты, входящие в кластер, будут доступны для всех горожан. Только на период проведения официальных спортивных мероприятий объекты будут закрыты для свободного посещения»,

- добавил он.

Чем больше петрозаводчане вникали в нюансы нового кластера, тем напряженнее становилась атмосфера в зале. Выяснилось, что огородить в целях безопасности придется всю территорию кластера. Береговая зона вдоль реки Лососинка окажется за забором. Если сейчас на территорию около спортивного комплекса «Курган» можно попасть с разных сторон, то после глобального огораживания останутся один-два официальных входа, что, естественно, серьезно ограничит возможности горожан для прогулок и занятий спортом. Об этом не раз говорили петрозаводчане.

Что будет с «Зеленой тропой», распложенной в районе Лососинки? По проекту асфальтированная дорога пройдет через мост, который сейчас используется пешеходами и велосипедистами. «Дорога, скорее всего, пойдет параллельно «Зеленой тропе», не будет ее практически затрагивать, только за исключением одного места, где будет мост», - неуверенно сказал Антон Чивин.

Засомневался даже Любарский, который не смог представить, как «развести» дорогу и «Зеленую тропу» в районе кинологического центра.

«Будем максимально смотреть, чтобы сохранить «Зеленую тропу», сделать дорожку для граждан. Если там не будет получаться, ну в целом будем делать так, чтобы там сформировать земли благоустройства в том числе»,

- путанно объяснил Чивин.

На планерке четкой гарантии по сохранению велодорожки граждане так и не услышали.

Анастасия Неровная, которой удалось изучить концепцию, уверена, что «это очень крутая сказка», которую вряд ли удастся воплотить в жизнь. Она напомнила о судьбе провалившегося проекта по строительству спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена». Между тем, на разработку проектно-сметной документации ледового дворца были истрачены немалые деньги. «Здесь тоже самое. Здесь первый этап очереди. И в него почему-то входит автомобильная дорога с обратной стороны от Кургана», - заметила петрозаводчанка.

Как выяснилось, новой дороги нет ни в генплане Петрозаводска, ни в принятых правилах землепользования и застройки. При этом уже объявлены торги на проектирование дороги. Руководитель городского комитета градостроительства и землепользования Александра Россыпнова подтвердила что, действительно, в генплане обозначена парковая дорога. Но, по ее словам, уже подана заявка на внесение изменений в документацию. Она отметила, что проект автомобильной дороги пройдет через общественные слушания. Звучит, откровенно говоря, как издевательство над самой идеей общественного обсуждения. Сначала власть проводит торги по проектированию дороги, существование которой официально ни с кем не согласовано. А потом собирается проводить общественные слушания, чтобы узнать мнение горожан. Во время планерки граждане негодовали, удивляясь: кому нужны такие общественные слушания?

«Когда у меня кафтан дырявый, зачем мне шляпа с павлиньими перьями?»

- образно охарактеризовал идею нового кластера известный в Карелии организатор в области спорта, заслуженный работник физической культуры Карелии Леонид Байтман, который создавал спортивный комплекс «Курган».

Он убежден, что Петрозаводск остро нуждается в создании доступных спортивных объектов в различных микрорайонах города. Байтман отметил, что в то время как денег нет даже на спортивные школьные площадки, «фантазеры из министерства» выделяют 4 миллиона рублей на разработку сомнительной концепции.

В качестве некой уступки общественности Любарский предложил создать рабочую группу по обсуждению концепции нового кластера и включить в нее городских активистов. Хотя очевидно, что прислушиваться к мнению граждан власть в Карелии до сих пор не научилась.

Судя по прозвучавшей на планерке информации, вопрос о существовании «Зеленой Тропы» в ее нынешнем варианте остается открытым. Пока нет гарантии, что велодорожку удастся сохранить. Никто из представителей власти не смог сказать, какими площадями зеленых насаждений придется пожертвовать ради нового спортивного кластера. Выступавшие чиновники твердили, что это будет зависеть от проекта.

Настоящая «загадка» - это асфальтированная дорога, которую планируют проложить по зеленой зоне. Прозвучали предположения, что ее хотят построить ради будущего жилого микрорайона. Не случайно чиновники попытались максимально скрыть эту информацию от общественности. Странно и то, что официально объявлены торги на проектированию дороги, которой нет в официальных документах. Такое впечатление, что в Карелии решили вообще не церемониться с законодательством.

И, конечно, перспектива высокого забора, за которым окажется огромная зеленая территория для отдыха, прогулок и занятий спортом, - еще одна «мина» замедленного действия. Никто же не знает, что придет в голову чиновникам после того, как они надежно отгородят от горожан один из самых живописных уголков Петрозаводска.