Мэр Петрозаводска обещал сохранить велодорожку на Зеленой Тропе
На беспокойство жителей Петрозаводска по поводу строительства дороги близ Зеленой Тропы отреагировал мэр Владимир Любарский. Он заявил, что переживать о судьбе велосипедной дорожки не стоит.
По ней любят ездить велосипедисты и гулять мамы с колясками, любители скандинавской ходьбы и бега, пеших прогулок. Благоустройство Зеленой Тропы обошлось несколько лет назад в 1,6 миллиона рублей, причем 160 тысяч собрали горожане.
Любарский заявил, что жители волнуются из-за недосказанности и недостаточного количества информации.
- Для разрешения возникших вопросов сегодня провели встречу с коллегами из республиканских министерств, Управления автомобильных дорог, Центра спортивной подготовки с участием депутатов Петросовета и Законодательного Собрания, - отчитался он.
Мэр объяснил, что в Петрозаводске планируют создать кластер развития зимних видов спорта. В городе намерены проводить мероприятий межрегионального, всероссийского, даже международного значения.
- Без организации подъездных путей к нему не обойтись, - сказал Любарский. - Другое дело, какой будет эта дорога. Ключевой вопрос – в обязательном сохранении велодорожки. // Фото: «Зеленая тропа в Лососинки»/ВКонтакте