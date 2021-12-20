Мэр Петрозаводска обещал сохранить велодорожку на Зеленой Тропе

На беспокойство жителей Петрозаводска по поводу строительства дороги близ Зеленой Тропы отреагировал мэр Владимир Любарский. Он заявил, что переживать о судьбе велосипедной дорожки не стоит.

По ней любят ездить велосипедисты и гулять мамы с колясками, любители скандинавской ходьбы и бега, пеших прогулок. Благоустройство Зеленой Тропы обошлось несколько лет назад в 1,6 миллиона рублей, причем 160 тысяч собрали горожане.

Любарский заявил, что жители волнуются из-за недосказанности и недостаточного количества информации.

- Для разрешения возникших вопросов сегодня провели встречу с коллегами из республиканских министерств, Управления автомобильных дорог, Центра спортивной подготовки с участием депутатов Петросовета и Законодательного Собрания, - отчитался он.

Мэр объяснил, что в Петрозаводске планируют создать кластер развития зимних видов спорта. В городе намерены проводить мероприятий межрегионального, всероссийского, даже международного значения.