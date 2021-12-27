Припаркованный фургон мешает коммунальщикам ремонтировать сети

В Петрозаводске пытаются разыскать владельца фургона «Хендай», который припаркован у дома №46-а на улице Машезерская. Иномарка стоит прямо над люком и мешает коммунальщикам.

Во вторник, 28 декабря, специалисты водоканала намерены устранять повреждение на сетях, но им мешает автомобиль.

В Единой дежурно-диспетчерской службе просят петрозаводчан помочь найти хозяина автомобиля. (фото vk.com)