27 декабря 2021, 20:29
Припаркованный фургон мешает коммунальщикам ремонтировать сети
В Петрозаводске пытаются разыскать владельца припаркованного на Машезерской улице автомобиля
В Петрозаводске пытаются разыскать владельца фургона «Хендай», который припаркован у дома №46-а на улице Машезерская. Иномарка стоит прямо над люком и мешает коммунальщикам.
Во вторник, 28 декабря, специалисты водоканала намерены устранять повреждение на сетях, но им мешает автомобиль.
В Единой дежурно-диспетчерской службе просят петрозаводчан помочь найти хозяина автомобиля. (фото vk.com)