Люди пострадали при массированной атаке БПЛА на российский регион

В ночь на 5 марта в небе над российскими регионами сбиты 76 беспилотников. Такие данные приводит Минобороны страны.

По информации военного ведомства, массированной атаке подверглась Саратовская область - там уничтожены 33 БПЛА. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в результате прилетов пострадали три человека, им оказывается необходимая помощь. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры - выбиты окна в нескольких социальных учреждениях и в жилых домах.

Помимо этого, дроны были сбиты над акваторией Черного моря, в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

