На перроне Петрозаводска стало жарко, как на трибунах Олимпиады

Московский поезд ровно 20 лет назад привез в Петрозаводск олимпийскую чемпионку Евгению Медведу. Победительница Олимпиады в Турине, уроженка Кондопоги приехала домой вместе с мужем Алексеем Медведевым, который был и ее тренером. На вокзале их встречали родные, друзья, болельщики, члены правительства Карелии.

Когда поезд показался на горизонте, все закричали: «Евгения лучшая!» и стали размахивать флагами. Болельщики собрались на перроне задолго до прихода «Арктики». Отец Евгении Владимир Арбузов принимал поздравления от вице-премьера и случайных прохожих. И смущаясь давал интервью: «Волнуюсь, конечно. Так ждали ее! Тяжело было болеть, очень. Я до слез болею. Не могу смотреть спокойно». Маленькая дочь Евгении Даша не ожидала такого внимания. В последнее время она видела маму только по телевизору. Она тоже очень ждала, когда мама приедет. Евгения вышла из поезда, и потекли слезы – первой попала в объятия мамы.

Когда первые эмоции утихли, олимпийская чемпионка сказала, обращаясь ко всем в микрофон: «Спасибо за ваше тепло. Очень рада, что я наконец-то дома, тем более что так давно дома не была. Спасибо правительству Карелии, Спорткомитету, всем, кто меня поддерживал». Но домой героиню дня не отпускали. Журналистам обещали на следующий день провести пресс-конференцию, но они не отпускали ее, нацелив камеры и задавая вопросы: «Когда я звонила домой, родители мне всегда говорили, что мне очень много звонков было, что все передавали поздравления, приветы. Все поддерживали. Когда муж Алексей рядом, у меня просто крылья за спиной вырастают».

Хрупкая, невысокого роста олимпийская чемпионка Евгения Медведа – боец на лыжне, а дома среди родных отзывчивая, искренняя. Ей хотелось побыть просто мамой – она не видела Дашу пять месяцев. И триумфальное возвращение Евгении стало радостью и для дочери, и для всех жителей Карелии.

В марте порядок льготного проезда на общественном транспорте не изменится – обещали в мэрии. Но 28 февраля был последний день, когда льготникам можно было купить льготный проездной. И полдня люди не могли этого сделать.

Как и прочие льготники Валентина Богданова пришла утром, чтобы купить льготный билет на март. Она думала, что в последний день месяца что-то с проездными решится. Но в ларьке билетов не было «до особого распоряжения», как сказала кассир. Валентина Федоровна негодовала – она позвонила и в мэрию, и в правительство, но толку не было: «Если платить без льгот по 8 рублей, а нужно туда обратно ездить, то это за месяц уже набегает 250 рублей!»

Те пассажиры, которые ездили по городу гораздо чаще Валентины Богдановой, называли более серьезную цифру – 500 рублей. Таких денег у них, естественно, не было. Было ясно, что теперь ездить на транспорте они будут только в крайнем случае. А еще они пригрозили, что и на выборы больше не пойдут.

«И всех будем вычеркивать! Мы просить ничего не будем. Мы все равно выживем. И всех переживем»,

- и еще несколько плохих слов присовокупляли.

В это время в правительстве РК обсуждали сложившуюся ситуацию и созвали экстренную пресс-конференцию, где объявили решение: в марте льготный проездной сохранится, но по 180 рублей (было 160). Останется и льготный проезд по 4 рубля. На вопрос «Почему дотянули до последнего?» министр Валерий Бойнич ответил витиевато: «Проблема есть. В связи с выходом постановления правительства РФ изменились требования предоставления субвенций для осуществления транспортной доступности. Поэтому у нас возникло ограничение при принятии нового соглашения».

В Петрозаводской администрации на эти вопросы ответили более подробно и тоже на специальной пресс-конференции. В апреле единый льготный проездной собирались повысить до 200 рублей. За 4 рубля оставят билеты только для учащихся. И в начале лета должны были начаться глобальные перемены – собирались ввести электронные карты оплаты проезда для льготников. Пока деталей сообщить не могли, но мэр Петрозаводска Виктор Масляков уже высказал недовольство: «В этих делах не надо было бы рвения такого проявлять. Это не то направление, которого принесет большие плюсы, скажем, бюджету или всем нам». Тем более, что карты рассчитаны ориентировочно на 30 поездок. А имея в кармане обычный проездной, льготник мог проехать в троллейбусе хоть 30, хоть 300 раз.

Пока чиновники заседали, льготники на 15-градусном морозе выстроились в длинную очередь. В том, всем ли достанется заветный билет на март, не был уверен никто.

Как проходила гонка «Экспедиция Трофи 2006» рассказали журналисты из Мурманска. 400 километров, которые пролегли по Кольскому полуострову, пришлось преодолеть десяткам экипажей.

Старт самой крупной на планете автомобильной гонки был дан 23 февраля. Маршрут протяженностью 16 тысяч километров проходил через 8 красивейших регионов страны – Кольский полуостров, Карелию, центральную Россию, Поволжье, Урал, Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток. Правда, в отличие от предыдущей гонки, спецучастков в Карелии не было. Мурманская трасса принесла Карелии массу впечатлений.

«Задачей ставилась эксклюзивность этапа. Трудности стояли во главе всего этого дела, но основные организаторы просили эксклюзивность»,

- рассказал Дмитрий Ходик, организатор участка «Хибины».

Большой неожиданностью стал отрезок пути через замерзшую не до конца реку. Никто из участников не сталкивался с подобным препятствием. Но в результате «воду» прошли все. Посмотрите на эти зрелищные кадры! Как и в 2005 году событие освещали телекомпании всего мира – из Германии, Франции, даже из Кореи. Некоторые журналисты потом приехали и стали участниками – ведь главный приз уж больно соблазнителен – 10 килограммов золота. Но и сами джиперы, и организаторы уточняли: приз – не главное.

«Экспедиция – это образ жизни тех, кому нравится такая жизнь, такая работа. А внутри этой большой жизни есть маленькая жизнь – эти две недели – которая рождается именно сегодня, а закончится на финише во Владивостоке 8 марта», - сказал главный организатор состязаний Александр Кравцов. Тогда стартовал четвертый этап – Пермь-Новосибирск. К концу соревнований останутся лишь 8 экипажей из 70.

