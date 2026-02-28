Синоптики предупредили о гололедице на дорогах в Карелии 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, в Петрозаводске будет облачно, днём с прояснениями. Днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +1,+3°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно, днём с прояснениями. В большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге местами дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, на западе западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём -1,+4°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале и Кеми днём -1°С.

В Кондопоге, Медвежьегорске и Суоярви днём +3°С.

В Олонце, Пудоже, Сегеже днём +2°С.

В Сортавале днём +4°С.