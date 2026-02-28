Поликлиника в Петрозаводске стала опасна для горожан

В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска предупредили жителей города об опасности по нескольким адресам.

Так, по данным ЕДДС, со здания поликлиники №4 на Птицефабрике с крыши сходит снег. Большие сосульки висят на доме №27 по проспекту Ленина. Снег и ледяная глыба замечены на доме №15 по улице Загородной. Также завален снегом козырек крыши магазинов на доме №27 по улице Антикайнена.

Информация по всем проблемам передана в управляющие компании для принятия мер.

