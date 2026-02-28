Автомобиль полиции разбился под камерой в Карелии

Вечером в пятницу, 27 февраля, в Сегеже произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как полицейская машина при выполнении левого поворота оказалась протаранена другим автомобилем. В результате столкновения транспортные средства получили повреждения.

