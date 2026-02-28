28 февраля 2026, 10:12
Происшествия

Автомобиль полиции разбился под камерой в Карелии

Дорожный инцидент в Сегеже попал в объектив камеры наблюдения
ДТП в Сегеже
Фото, видео CityLink

Вечером в пятницу, 27 февраля, в Сегеже произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как полицейская машина при выполнении левого поворота оказалась протаранена другим автомобилем. В результате столкновения транспортные средства получили повреждения.

Ранее сообщалось о том, что водитель протащил на своем автомобиле инспектора полиции в Карелии.

Обсудить
Метки: 
Сегежа
ДТП
Полиция
новости Карелии