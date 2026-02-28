Бывший высокопоставленный карельский чиновник уехал из России

Бывший вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов покинул Россию. Ранее его связывали с преследованием по уголовному делу, пишет издание «Фактор».

По данным источника, еще в октябре 2025 года Родионов, занимавший высокий пост в карельском правительстве, улетел из Москвы в Тбилиси. С тех пор в России он больше не появлялся. Нынешнее местонахождение бывшего чиновника неизвестно.

Напомним, Дмитрий Родионов покинул пост вице-премьера карельского правительства в начале 2025 года. Вскоре он занял должность заместителя губернатора Вологодской области по экономическому развитию. Он проработал на этом посту несколько месяцев, после чего ушел в отставку.

По данным издания «Фактор», Дмитрий Родионов может быть причастен к денежным махинациям в Корпорации развития Карелии.