28 февраля 2026, 11:27
Происшествия

Автомобиль загорелся прямо на улице в карельском городе

Пожарные Кондопоги тушили горящее транспортное средство
Утром 27 февраля в Кондопоге произошел пожар, в результате которого был поврежден автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, сигнал о возгорании транспортного средства на улице Пашкова поступил на пульт дежурного в 8:03. Горел автомобиль. Пожарным удалось оперативно справиться с огнем. В результате инцидента был поврежден моторный отсек машины на площади полтора квадратных метра. Причина случившегося устанавливается.

