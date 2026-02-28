Автомобиль загорелся прямо на улице в карельском городе

Утром 27 февраля в Кондопоге произошел пожар, в результате которого был поврежден автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, сигнал о возгорании транспортного средства на улице Пашкова поступил на пульт дежурного в 8:03. Горел автомобиль. Пожарным удалось оперативно справиться с огнем. В результате инцидента был поврежден моторный отсек машины на площади полтора квадратных метра. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что серьезный пожар полыхал в пятницу в Костомукше.