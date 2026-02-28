Серьезный пожар полыхал в пятницу в карельском городе

В пятницу в 17:53 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Костомукше. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, на место ЧП выехали две единицы техники и девять специалистов. Выяснилось, что горит хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадали стены и кровля строения. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

