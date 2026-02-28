Водитель протащил на автомобиле инспектора в Карелии

В Сегеже предстанет перед судом местный житель. Он обвиняется в насилии в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 8 января 32-летний мужчина сел пьяным за руль автомобиля, не имея водительских прав. В Сегеже его остановил инспектор ДПС. Когда полицейский собирался вывести нарушителя из автомобиля, тот стал набирать скорость и протащил стража порядка на своем автомобиле. Инспектор упал на дорогу, а злодей умчался прочь.

Личность злоумышленника была оперативно установлена. Свою вину он признал, суд заключил его под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось о том, что водителей проверяют сегодня на трезвость в Петрозаводске.