В Карелии 5 марта будет облачно с прояснениями

Сегодня, 5 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днём 0…-2°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днём -3…+2°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: В Калевале днем -4°С.

В Кеми днем -5°С.

В Кондопоге днем -1°С.

В Медвежьегорске днем -3°С.

В Олонце днем 0°С.

В Пудоже днем 0°С.

В Сегеже днем -4°С.

В Сортавале днем +1°С.

В Суоярви днем -2°С.