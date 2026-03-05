05 марта 2026, 06:30
В Карелии 5 марта будет облачно с прояснениями
Синоптики предупредили о гололедице на дорогах в Карелии в четверг
Фото: freepik
Сегодня, 5 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днём 0…-2°С. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днём -3…+2°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: В Калевале днем -4°С.
В Кеми днем -5°С.
В Кондопоге днем -1°С.
В Медвежьегорске днем -3°С.
В Олонце днем 0°С.
В Пудоже днем 0°С.
В Сегеже днем -4°С.
В Сортавале днем +1°С.
В Суоярви днем -2°С.