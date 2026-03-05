Артисты «Кантеле» выступили в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором»

Артисты из Карелии продолжают покорять эфир федеральных телеканалов. Вечером 6 марта на канале Россия-1 покажут выступление ансамбля «Кантеле» из Петрозаводска. Артисты стали участниками проекта «Ну-ка, все вместе! Хором» (16+).

Выступления коллективов оценивают музыкальные звезды, лидер которых – певец Сергей Лазарев, а ведет шоу Николай Басков.

Артисты «Кантеле» постарались показать богатство и самобытность национальной культуры родного края, продемонстрировав силу хорового исполнения и мастерство вокальной группы «Айно».

Выступление украсило выразительное звучание кантеле – инструмента, ставшего символом Карелии.

Для ансамбля участие в проекте стало возможностью представить культурные традиции республики многомиллионной аудитории и акцентировать внимание на значимости сохранения и развития национального искусства.

Ранее в эфире шоу показали выступление хора Валаамского монастыря.