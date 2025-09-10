10 сентября 2025, 17:28
Общество

Охранник ресторана «Каудаль» дал показания в суде

Из материалов уголовного дела Руслана Гусейнова пропали медицинские документы 
Охранник ресторана Каудаль дал показания в суде
фото: Петрозаводск говорит

Руслан Гусейнов - охранник из ресторана «Каудаль», которого обвиняют в том, что он сломал ногу подполковнику полиции, дал показания в суде. На этот раз пыток не было. Допрашивали адвокаты и прокурор. Руслан рассказал о событиях той ночи 6-7 декабря, а затем поделился воспоминаниями его задержания и допроса людей в масках.

"Я свою вину не признаю! Ни я, никто из моих коллег не наносил ударов Алексею Борику. Его удерживал на полу Дмитрий Гончаров, особенно подполковник и не сопротивлялся, и силу не нужно было применять. Мы ждали Росгвардию. А повалили его на пол после того, как он сначала локтем ударил другого охранника, у того была разбита губа, пошла кровь. И замахнулся на меня, а я сдержал его кулак своей рукой. Я не знаю, почему он так решил, и я стал обвиняемым по этому уголовному делу. Наверное, потому, что я с ним разговаривал и пытался мирным путем разрешить эту ситуацию",

- рассказал в суде Руслан. 

Кроме того, обвиняемому по уголовному делу пришлось вспомнить тот день, когда утром к нему в квартиру ворвались люди в масках, начали избивать его уже там, потом везли в МВД в багажнике. Во время пятичасового допроса его по очереди избивали люди в масках.

После такого допроса на нем было живого места. Через несколько дней они смогли снять побои, и медики установили диагноз: вред здоровью средней тяжести. Но за избиение пяти парней - все они были задержаны в один день, никто еще наказания не понес. 

