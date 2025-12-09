В среду в Карелии снова будет облачно, снежно и дождливо

В среду, 10 декабря, в Петрозаводске прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет облачно. Ветер южный, юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днём +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, +2°С, днём 0, +5°С.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -5, днем -3. В Кеми температура воздуха ночью и днем -2. В Кондопоге ночью столбики термометров покажут +1, днем +2. В Медвежьегорске ночью 0, днем +1. В Олонце на термометрах будет ночью +1, днем +3. В Пудоже ночью и днем +1. В Сегеже температура опустится ночью до -2, днем -1. В Сортавале ночью +2, днем +3. В Суоярви ночью будет 0, днем +1.