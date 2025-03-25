25 марта 2025, 19:12
Происшествия

20-летнего охранника ресторана «Каудаль» отпустили домой из СИЗО

Суд в Петрозаводске изменил меру пресечения Руслану Гусейнову
суд Руслан Гусейнов
фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводском городском суде сегодня рассматривали вопрос о мере пресечения для 20-летнего Руслана Гусейнова.

Молодого охранника ресторана «Каудаль» обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений сотруднику полиции. До этого Верховный суд Карелии не стал отпускать молодого человека из-под стражи. А городской суд оштрафовал молодого человека за сопротивление полицейским, которые его задерживали. Следователи также проводят проверку фактов избиения молодого человека после задержания, которое длилось 5 часов.

25 марта следователь по особо важным делам ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Но судья Наталья Соколова ходатайство не поддержала и изменила Руслану Гусейнову меру пресечения на домашний арест.  Дома он будет находиться до июня. Молодого человека освободили в зале суда.

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