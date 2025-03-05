Верховный суд Карелии оставил Руслана Гусейнова за решеткой

Сегодня Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционную жалобу защитников Руслана Гусейнова об изменении меры пресечения содержание под стражей на домашний арест. Судья Никита Гадючко адвокатам отказал. Охранник из ресторана «Каудаль» останется в СИЗО до начала апреля.

Отметим, что теперь Руслана защищают три адвоката. Вчера из Москвы приехал защитник Андрей Кухарь, который подключился к этому делу и уже встречался с подзащитным в СИЗО. Он рассказал, что собирает материалы, доказывающие незаконные действия правоохранительных органов.

Также адвокат Руслана Гусейнова сообщил, что решение Верховного суда Карелии сторона защиты будет обжаловать и добиваться справедливости. // Видео: телеканал "Ника плюс".