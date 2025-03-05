05 марта 2025, 18:32
Верховный суд Карелии оставил Руслана Гусейнова за решеткой
Суд отказал стороне защиты охранника ресторана «Каудаль» в изменении меры пресечения на домашний арест
Сегодня Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционную жалобу защитников Руслана Гусейнова об изменении меры пресечения содержание под стражей на домашний арест. Судья Никита Гадючко адвокатам отказал. Охранник из ресторана «Каудаль» останется в СИЗО до начала апреля.
Отметим, что теперь Руслана защищают три адвоката. Вчера из Москвы приехал защитник Андрей Кухарь, который подключился к этому делу и уже встречался с подзащитным в СИЗО. Он рассказал, что собирает материалы, доказывающие незаконные действия правоохранительных органов.
Также адвокат Руслана Гусейнова сообщил, что решение Верховного суда Карелии сторона защиты будет обжаловать и добиваться справедливости. // Видео: телеканал "Ника плюс".