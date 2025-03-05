В Пудоже разоблачили бывшего госслужащего

В Пудожском районе муниципальное учреждение приняло на работу бывшего государственного служащего, который не уведомил об увольнении предыдущего работодателя. За это юридическое лицо привлекли к административной ответственности, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Карелия.

Прокуратура Пудожского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и выявила, что бывший госслужащий работает в муниципальном образовании незаконно. За это предприятие привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Также было заведено дело по ст. 19.29 КоАП РФ - привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии коррупции".