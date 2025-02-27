Охранника «Каудаля» оштрафовали за сопротивление полицейским

В Петрозаводском городском суде сегодня рассмотрели административный иск в отношении охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. Сотрудники полиции, которые проводили задержание 12 декабря 2024 года, написали заявление о том, что он оказывал сопротивление: размахивал руками, не открывал дверь, хватал за форму, пытался сбежать.

Ни Руслан, ни его девушка, которая была в момент задержания в этой же квартире, эти показания не подтверждают. Полицейских в суде не допрашивали.

Адвокаты подзащитного уверены, что заявление появилось через два месяца не случайно. Сейчас Следком начал проверку фактов избиения Руслана после задержания, которое длилось 5 часов. Защитники получили экспертизу, которая подтвердила телесные повреждения средней тяжести. Их Руслан получил в рамках допроса.

Адвокаты ходатайствовали о допросе сотрудников полиции, которые проводили задержание, а также о допросе понятых. Судья Деготь отказала. Вынесла решение: признать виновным в правонарушении и назначить штраф 3000 рублей. Сторона защиты будет обжаловать данное решение.

25 февраля Руслану исполнилось 20 лет. Отметил свой юбилей он в СИЗО. На 4 марта назначено заседание в ВС Карелии по обжалованию меры пресечения.