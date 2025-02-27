27 февраля 2025, 17:15
Общество

Откуда взялись побои: суд рассматривает дело охранника «Каудаля»

В деле охранника «Каудаля» появилось заявление полицейских об оказании им сопротивления
Фото: Петрозаводск говорит

 

В Петрозаводском городском суде сегодня рассматривают административный иск в отношении охранника ресторана «Каудаль». Сотрудники полиции, которые проводили задержание Руслана Гусейнова 12 декабря 2024 года, написали заявление о том, что он оказывал сопротивление: размахивал руками, не открывал дверь, хватал за форму, пытался сбежать.

Ни Руслан, ни его девушка, которая была в момент задержания в этой же квартире, эти показания не подтверждают. Полицейских в суде не допрашивали.

Адвокаты подзащитного уверены, что заявление появилось через два месяца неслучайно. Сейчас Следком начал проверку фактов избиения Руслана после задержания, которое длилось пять часов. Защитники получили экспертизу, которая подтвердила телесные повреждения средней тяжести. Их Руслан получил в рамках допроса.

25 февраля Руслану исполнилось 20 лет. Отметил он свой юбилей в СИЗО. На 4 марта назначено заседание в Верховном суде Карелии по обжалованию меры пресечения. // Видео: телеканал "Ника плюс". 

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