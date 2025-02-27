27 февраля 2025, 17:49
Автомобили столкнулись лоб в лоб в Петрозаводске
Дорожный инцидент на улице Правды попал в объектив камеры наблюдения
Фото: скриншот видео CityLink
Сегодня в 16:09 в Петрозаводске на пересечении улиц Правды и Промышленной случилось ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, которая ехала прямо. Произошло лобовое столкновение.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено.