Автомобили столкнулись лоб в лоб в Петрозаводске

Сегодня в 16:09 в Петрозаводске на пересечении улиц Правды и Промышленной случилось ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, которая ехала прямо. Произошло лобовое столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено.