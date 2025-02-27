Хвостатые бандиты дерут кошек и держат в страхе людей

На севере Карелии пожаловались на хвостатых бандитов. Лайки пугают людей в Калевале и обижают кошек. На охотничьих собак, которых по вечерам выпускают на прогулку хозяева, пожаловались в сообществе «Подслушано в Калевале».

«Хозяева охотничьих собак (лаек) по улице Стрельникова и Красноармейской, будем вас искать при помощи милиции и администрации!» - пишут в сообществе. По словам автора публикации, 26 февраля на глазах у людей собаки напали на кота.

«Уже боятся вечером выходить даже люди!»

В комментариях пишут, что бродячих собак в населенном пункте много и называют конкретные места, где они обитают.

Чиновники местной администрации предложили людям сообщить сведения о владельцах охотничьих собак. Также написали, что ни одно животное, отловленное в Калевальском районе, не признано немотивированно агрессивным.