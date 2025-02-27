Домашняя собака покусала на улице жительницу Карелии

Жительница Пряжи сумела взыскать компенсацию морального вреда с хозяина укусившей ее собаки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Пряжинский районный суд установил, что в один из дней на улице женщину покусала лайка, принадлежащая местному жителю. Женщина обратилась в медицинское учреждение. После этого ей пришлось делать уколы от бешенства, покупать лекарства.

После инцидента владелец собаки не извинился и не предложил никакой помощи. Пострадавшая требовала взыскать с него 50 тысяч рублей. Изучив обстоятельства, суд назначил компенсацию в размере 35 тысяч рублей.