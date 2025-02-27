Женщина пошла на преступление, так как не хотела возвращать долг

В Пудоже 51-летнюю женщину обвинили в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Коммерческая организация судилась с пудожанкой из-за долга. По договору коммерческого займа женщина задолжала 18 тысяч. Организация пыталась вернуть деньги через суд.

По версии карельский следователей, женщина возвращать деньги не хотела. Она предоставила суду копию чека о банковской операции – якобы она погасила долг. На самом же деле чек был подделан.

Женщина ходатайствовала, чтобы заседание прошло без ее присутствия, поскольку она вернула долг. Суд приобщил полученные материалы к делу. Но в процессе было установлено, что никакого денежного перевода не было, а долг остался. Женщина стала фигуранткой уголовного дела, ее будут судить.