27 февраля 2025, 15:11
Женщина пошла на преступление, так как не хотела возвращать долг
Жительница Карелии стала фигуранткой уголовного дела из-за долга в 18 тысяч
фото: «Петрозаводск говорит»
В Пудоже 51-летнюю женщину обвинили в фальсификации доказательств по гражданскому делу.
Коммерческая организация судилась с пудожанкой из-за долга. По договору коммерческого займа женщина задолжала 18 тысяч. Организация пыталась вернуть деньги через суд.
По версии карельский следователей, женщина возвращать деньги не хотела. Она предоставила суду копию чека о банковской операции – якобы она погасила долг. На самом же деле чек был подделан.
Женщина ходатайствовала, чтобы заседание прошло без ее присутствия, поскольку она вернула долг. Суд приобщил полученные материалы к делу. Но в процессе было установлено, что никакого денежного перевода не было, а долг остался. Женщина стала фигуранткой уголовного дела, ее будут судить.