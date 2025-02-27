27 февраля 2025, 14:47
Жителя Карелии будут судить за хранение оружия и боеприпасов
Полторы тысячи патронов хранил у себя дома мужчина из Прионежья
Фото: unsplash.com / Hunter Brumels
В Прионежском районе перед судом предстанет 56-летний местный житель. Мужчина обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД по РК.
При осмотре жилища подозреваемого были обнаружены карабин и более 1500 патронов разного калибра, на которые у хозяина не было разрешения. Мужчина объяснил, что карабин и часть патронов достались ему от покойного отца, остальные боеприпасы - его личные.
Подозреваемый знал, что за незаконное хранение таких вещей предусмотрена уголовная ответственность, но не сдал их. Судьбу мужчины решит суд.