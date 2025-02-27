Тяжелый несчастный случай на станции Кемь: работодатель нарушил нормы

Госинспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая с тяжелым исходом, произошедшего с работником ОАО «Российские железные дороги».

Инцидент случился 5 ноября прошлого года на станции Кемь, где во время погрузки лестничных маршей на дрезину один из них упал на ногу ремонтника. Медики квалифицировали полученную травму как тяжелую.

В ходе расследования выяснилось, что работодатель допустил множество нарушений. Во-первых, о несчастном случае в инспекцию сообщили с грубым опозданием. Во-вторых, инцидент произошел до начала смены пострадавшего, при этом работодатель не издавал распоряжения о привлечении к работе вне рабочего времени и не получил согласия сотрудника. Кроме того, не были обеспечены безопасные условия труда.

Также работодатель не проинформировал о происшествии инспекцию труда и родственников пострадавшего, не провел расследование и не сохранил обстановку на месте происшествия. Дополнительно выяснилось, что пострадавший не прошел обязательное психиатрическое освидетельствование и обучение по охране труда. Обучением сотрудников занимался специалист без соответствующего образования.

Госинспекция принимает меры для привлечения виновных лиц к административной ответственности, сообщили в ведомстве.