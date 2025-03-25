Автохам едва не сбил женщину в Петрозаводске и умчался

Сегодня днем в Петрозаводске пожилая женщина едва не попала под колеса автомобиля на улице Красной, в районе пересечения с улицей Антикайнена. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 12:22. На кадрах видно, как легковой автомобиль при повороте налево чуть не проехал по ногам горожанки. Пешеход успела отскочить в последний момент. После этого водитель тут же умчался, даже не узнав у пожилой женщины, все ли с ней в порядке.

В соцсети горожане уже высказали свое возмущение поведением водителя и попросили Госавтоинспекцию города найти его и наказать.