Аферист напугал пожилую петрозаводчанку и забрал ее деньги

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 79-летней женщины. Она рассказала, что потеряла свои накопления после телефонного разговора, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил якобы сотрудник Центробанка, который предупредил об опасности. Он посоветовал пенсионерке перевести свои сбережения на некий безопасный счет, пока ими не воспользовались злоумышленники. Испуганная горожанка обналичила деньги и перевела большую часть на указанный счет через банкомат. Аферисту ушли 485 тысяч рублей.

По факт мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают обстоятельства случившегося.