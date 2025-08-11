11 августа 2025, 18:34
Общество

Свидетели по делу охранника из ресторана «Каудаль» выступили в суде

В Петрозаводском городском суде продолжают допрашивать свидетелей стороны защиты
Руслан Гусейнов охранник Каудаля
фото: Петрозаводск говорит

Свое выступление закончил эксперт, который проводил оценку и подробное описание видео, записанного в день произошедшего конфликта в ресторане «Каудаль» между сотрудниками охраны и представителями полиции. Напомним, потерпевший по данному уголовному делу является подполковник полиции Алексей Борик. Во время допроса эксперта стало известно, что обвиняемый Руслан Гусейнов покидал место, где идет фиксация видео, несколько раз всего на 2-3 секунды. По мнению свидетеля, за такое короткое время никто не может успеть сломать человеку ногу.

 

Сотрудница ресторана, которая дежурила в ту ночь с 6 на 7 декабря 2024 года в гардеробе, рассказала, что вся потасовка происходила на ее глазах. И несмотря на это, в Следком Карелии ее не вызывали.

"Потерпевший, это как раз тот, кто был в клетчатой рубашке, лысый, уже пришел в ресторан в нетрезвом виде. Они с приятелем сдали одежду и прошли внутрь. Через какое-то время они вышли, и начался конфликт. Он замахнулся на Руслана, я позже уже увидела у него под правым глазом ссадину, поэтому могу сказать, что он его ударил. Он очень сильно орал нецензурными словами, через стойку пытался схватить администратора. И тогда охранники задержали сначала его руки, а затем повалили на пол. При этом он продолжал орать, что вы этот день никогда не забудете и еще поплачете кровавыми слезами! А его удостоверение прилетело как раз ко мне в гардероб. Руслан его поднял и отнес на стойку администратору. Ни одного удара он Борику не нанес. Он вообще стоял у гардероба все время, пока не приехала Росгвардия",

- рассказала свидетель.

Также в суде были допрошены и другие свидетели: еще одна сотрудница ресторана, которая как раз нажимала тревожную кнопку, и один из посетителей, который снял часть конфликта на свой телефон. Его видео приобщено к делу. На этом допросы свидетелей еще не закончились. В августе пройдет еще два заседания по данному уголовному делу. © «Петрозаводск говорит»

Метки: 
ресторан каудаль
новости петрозаводска
петрозаводский городской суд
руслан гусейнов