27 сентября 2025, 12:08
В округе Карелии сменился глава
Константину Булахову нашли замену в Питкярантском округе
фото freepik
Глава Питкярантского округа досрочно ушел в отставку. Константину Булахову уже нашли замену.
Распоряжение о назначении временно исполняющем обязанности главы округа подписали на Ленина, 19.
С 29 сентября исполнять полномочия главы Питкярантского округа будет Сергей Матвеев. Руководить он будет до дня избрания главы Питкярантского округа в установленном порядке и вступления его в должность.
В Пайском сельском поселении в Прионежском районе тоже замена. Временно исполнять полномочия главы поселения будет Валентина Смирнова.