В округе Карелии сменился глава

Глава Питкярантского округа досрочно ушел в отставку. Константину Булахову уже нашли замену.

Распоряжение о назначении временно исполняющем обязанности главы округа подписали на Ленина, 19.

С 29 сентября исполнять полномочия главы Питкярантского округа будет Сергей Матвеев. Руководить он будет до дня избрания главы Питкярантского округа в установленном порядке и вступления его в должность.

В Пайском сельском поселении в Прионежском районе тоже замена. Временно исполнять полномочия главы поселения будет Валентина Смирнова.